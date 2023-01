Investe e uccide un pedone la notte di Capodanno | poi fugge | arrestato pirata della strada |  era ubriaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ha un nome ilche è stato protagonistatragedia dia San Vittore del Lazio. Si chiama Adolfo Antinozzi, 42 anni, residente a Sessa Aurunca. E’ lui che, durante ladi San Silvestro, ha investito e ucciso il signor Georges Galvez, 75 anni di Lione, arrivato in Ciociaria per trascorrere le feste di fine anno.il conducente che aveva investito un turista a Frosinone L’investitore, dopo aver falciato l’anziana vittima, ha deciso di abbandonare la sua Panda poco lontano. Poi è fuggito a piedi. Dal numero di targa è stato facile, attraverso le indagini dei Carabinieri, risalire al conducente che è stato rintracciato edper omicidiole ed omissione di soccorso. In serata gli ...