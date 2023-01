Inter | ultimatum per il rinnovo di Skriniar | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Passano i giorni e la questione deldi Milanresta un enorme puntorogativo per l’. L’offerta da 6 milioni a stagione è stata formulata da tempo, ma nessun riscontro positivo è arrivato. Le sensazioni dalle parti di Viale della Liberazione non sono positive: il contratto discade a giugno e le possibilità di perderlo a zero o per una cifra nettamente inferiore al suo valore si fanno sempre più concrete. Il difensore, nonostante abbia più volte dichiarato l’amore per l’, non ha ancora espresso la sua decisione. Le voci di unessamento da parte del PSG intrigano lo slovacco. La società nerazzurra non è più disposta ad aspettare e stabilisce un...