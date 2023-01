Calciomercato.com

Attenzione al Sassuolo, i 16 punti valgono una posizione ottimale rispetto alla Sampdoriaa 6 ... Alle 20:45 Udinese - Empoli ma soprattutto- Napoli , la sfida che tutti aspettano da prima ...Il difensore ha recuperato dall'infortunio e mercoledì dovrebbe tornare titolare nel Napoli che sfiderà l'a San Siro per far coppia con Kim nella collaudata difesa azzurra. Inoltre è a un passo ... Inter, si ferma di nuovo Brozovic! Salta il Napoli, le sue condizioni Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro per il centrocampista croato.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...