Inter | si ferma Brozovic | distrazione muscolare

Calciomercato.com

Le condizioni di Marcelo Brozovic: il centrocampista dell'rischia di saltare la sfida di giovedì con il Napoli Preoccupano in casale condizioni di Brozovic, in vista della sfida con il Napoli. Il centrocampista nerazzurro ha sentito un indolenzimento alla gamba sinistra ed è stato subito sottoposto a degli esami. Di ...2 Di seguito il comunicato dell'su Marcelo Brozovic , che si è fermato per un nuovo problema fisico dopo il rientro appena prima dei Mondiali: 'Marcelo Brozovic si è sottoposto quest'oggi a esami clinico - strumentali, presso ... Inter, si ferma di nuovo Brozovic! Salta il Napoli, le sue condizioni Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro per il centrocampista croato.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...