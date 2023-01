Inter | rivedi la conferenza stampa di Lautaro Martinez VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilcompleto delladi, che ha parlato ad Appiano Gentile a poche ore dal big match con il Napoli. Per l’attaccante è stato anche il primo impegno ufficiale con i media dopo il trionfo al Mondiale di Qatar 2022 con l’Argentina. Di seguito ilcompleto per sentire e vedere tutta ladi. IL RECAP DELLAILSportFace.

Sky Sport

Poi ti fai serio e scende qualche lacrima quandoi fotogrammi di una guerra fratricida, ... Roma, Samp, Lazio,, che spettacolo eri da calciatore, che classe e che personalità. Successi, ...E la tua, Ranocchia, come sta Hanno passato periodo difficile e ora si stanno riprendendo. ... C`è un giocatore che ti piace particolarmente Un piccolo Ranocchia in cui tiCerto! il mio ... Lukaku, la verità sull’infortunio all'Inter: "Ho rotto il tendine del flessore" Il gol di Edin Dzeko, in forma fisica invidiabile, gli 83 minuti messi nel motore da Romelu Lukaku e i ritorni in campo di Dumfries, D'Ambrosio e Correa: la fine dell'anno ...Di seguito il video della puntata con Alessia Gentile in conduzione, affiancata dai redattori Alberto Gallo, Elisa Luceri e Matteo Rizzi Anche durante la sosta torna Hotpost, l’appuntamento con la Red ...