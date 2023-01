Inter-Napoli | scelto l’arbitro del big match di San Siro 

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Simone Sozza, della sezione di Seregno,per dirigere, bigdella 16/a giornata in programma mercoledì sera a S. Siro. Lo rende noto l’Aia. Per Roma-Bologna è stato designato Alberto Santoro, mentre Livio Marinelli, di Tivoli, arbitrerà Lecce-Lazio. Allo ‘Zini’ per Cremonese-Juventus ci sarà Giovanni Ayroldi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

18.30 FELICIANIh. 20.45 SOZZA UDINESE - EMPOLI h. 20.45 SERRACommenta per primo Di seguito i sei arbitri designati per, 16esima giornata di Serie A: SOZZA MELI - PERETTI IV: PICCININI VAR: FABBRI AVAR: AURELIANOInter: Brozovic out con il Napoli Marcelo Brozovic verso il forfait con il Napoli. Il centrocampista croato rischia seriamente di non poter essere a disposizione per il match con i partenopei. I… Leg ...E' Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro scelto per dirigere Inter-Napoli, big match della 16/a giornata in programma mercoledi' ...