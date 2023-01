Inter-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sale l’attesa per la ripresa della Serie A, soprattutto per, uno dei match di spicco della prossima giornata PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tanto stop, molto più del solito, in questo campionato 2022/2023 che ha ospitato nel mezzo anche il mondiale in Qatar. Adesso sarà il prossimo mercoledì 4 Gennaio a far Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Spazio Napoli

Commenta per primo Ilsi prepara per tornare in campo, tra due giorni ci sarà la sfida a San Siro contro l', valida per la sedicesima giornata di Serie A. Questa mattina la squadra di Spalletti si è allenata al ...Lo ha detto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show , Massimo Moratti, ex presidente dell'. 'Sulc'è una pressione dovuta alla continuità, perché bisognerà capire se dopo ... Inter-Napoli, brutte notizie per Inzaghi: recupero difficile per un reduce dal Mondiale Siro contro l'Inter, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Questa mattina la squadra di Spalletti si è allenata al Konami Training Center di Castel Volturno, ecco il report della seduta: La sq ...Ultime notizie Inter Napoli: l'ultima ora parla di un infortunio importantissimo per un big che salterà il big match, tutti i dettagli ...