Inter-Napoli mercoledì 4 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Nerazzurri senza Brozovic

Non arrivano buone notizie per l', con Simone Inzaghi che in questo inizio di 2023 dovrà rinunciare a un top player della ... Salvo clamorose sorprese, Marcelo Brozovic sarà out con ile, ......A, Brozovic out: gli infortuni in Serie A Manca sempre meno alla ripresa del campionato: come stanno le squadre di Serie A Inzaghi perde una pedina importante per la sfida contro il: ...Il Napoli è pronto a tornare in campo nella serata di mercoledì a San Siro contro l’Inter, dopo la lunga sosta a causa del Mondiale invernale. Discorso leggermente diverso per l’Inter che sta dovendo ...Sarà Simone Sozza a dirigere Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A. Il fischietto 36enne è nato a Milano - cosa che ha già fatto storcere il naso a tanti tifosi azzurri ...