Inter-Napoli | le statistiche da conoscere per la sfida di Serie A del 4 gennaio

(Di lunedì 2 gennaio 2023): le probabili formazioni e ledaper il big match diA del 4. LadiA tra, valida per la 16ª giornata di campionato e in programma mercoledì 4alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, si preannuncia come un match moltoessante. Il, attualmente in testa alla classifica dellaA, affronta l’a San Siro. L’, quinta in classifica, cercherà di ottenere punti per avvicinarsi alla leadership delin questo scontro diretto. Ilvanta un ampio vantaggio di undici punti ...

Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato anche di: "A me Inzaghi piace, ma se ci fosse stato Conte non avrebbe perso lo scudetto . Simone è bravo, lo scorso anno gli è servito per maturare. Sarà una partita delicatissima per l', ...Il centrocampista salterà la sfida contro ilArrivano brutte notizie dall'infermeria dell'. Marcelo Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare che gli impedirà di essere in campo nel big match in programma mercoledì sera, alla ... UFFICIALE - Il milanese Sozza sarà l'arbitro di Inter-Napoli dopo gli errori di Milan-Fiorentina: è già polemica Nel 2013 Giuseppe Marotta, dirigente della Juventus a quei tempi, si lamentò della designazione dell’arbitro napoletano Marco Guida per il big match Juventus-Inter ...(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Niente sfida con il Napoli per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto quest'oggi a esami clinico-strumentali dopo un ...