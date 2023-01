Inter-Napoli | arbitra Sozza ?

Spazio Napoli

Commenta per primo Ilsi prepara per tornare in campo, tra due giorni ci sarà la sfida a San Siro contro l', valida per la sedicesima giornata di Serie A. Questa mattina la squadra di Spalletti si è allenata al ...Lo ha detto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show , Massimo Moratti, ex presidente dell'. 'Sulc'è una pressione dovuta alla continuità, perché bisognerà capire se dopo ... Inter-Napoli, brutte notizie per Inzaghi: recupero difficile per un reduce dal Mondiale Sky Sport ha fornito delle novità in merito alla formazione dell'Inter che dovrebbe scendere in campo contro il Napoli. Marcelo Brozovic, centrocampista nerazzurro, dovrebbe saltare il match perchè no ...Tra una festività e l’altra l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha da celebrare un’altra ricorrenza importante. Il 29 dicembre, infatti, il nigeriano ha festeggiato il suo 24esimo compleanno in com ...