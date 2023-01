Inter-Napoli | arbitra Sozza di Seregno | la designazione completa

Lautaro Martinez carica l'ambiente nerazzurro: "Quando sono salito in aereo ho iniziato a pensare al" Oggi si è svolta la conferenza stampa dell'attaccante dell'Lautaro Martinez: fresco di Coppa del Mondo con l'Argentina e pieno di stimoli. Di seguito le sue parole MONDIALE ...MILANO - Niente sfida con ilper Marcelo Brozovic . Il centrocampista dell'si è sottoposto quest'oggi a esami clinico - strumentali dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra: gli accertamenti hanno ...Inter: Brozovic out con il Napoli Marcelo Brozovic verso il forfait con il Napoli. Il centrocampista croato rischia seriamente di non poter essere a disposizione per il match con i partenopei. I… Leg ...E' Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro scelto per dirigere Inter-Napoli, big match della 16/a giornata in programma mercoledi' ...