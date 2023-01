Inter | Lautaro | Siamo pronti per il Napoli | dobbiamo fare una partita intelligente | crediamo allo scudetto

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Martinez, attaccante dell', ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: La prima cosa che ha pensato quando ha visto entrare il pne di Montiel?"Un'emozione davvero unica, non pensavo potesse essere così bello". Era il sogno più grande della sua carriera?"Sì, è stato il sogno più grande della mia carriera. È stato bellissimo ed emozionante, ora devo pensare a continuare a vincere, l'obiettivo è vincere ogni trofeo che si gioca". Ci crede in questo?"Sì certo. Non è ancora finito il girone d'andata. Abbiamo perso punti importanti, ora ci aspetta una gara fondamentale mercoledì,una. Ci sarà anche la Supercoppa,prepararci a ...

CalcioNapoli24

ha coronato un sogno .vuol vincere tutto anche con i nerazzurri .si sente pronto per giocare col Napoli .ha coronato un sogno. In ...Martinez , attaccante dell', parla in conferenza stampa da Appiano Gentile a 48 ore da- Napoli. Ecco le sue parole riportate da FcInterNews.it . Credi allo scudetto "Credo a tutto,... Tuttosport - La decisione di Inzaghi su Lautaro per Inter-Napoli Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli, è intervenuto in conferenza stampa.«Conquistare il Mondiale è il sogno che avevo da bambino, ora però voglio scudetto, Coppa Italia e Supercoppa» ...