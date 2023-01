Corriere dello Sport

MILANO - L'con il Chelsea potrebbe essere lungo sei mesi: oggi apre il mercato invernale e il livello del pressing da Londra per Dumfries può alzarsi in modo concreto. L', inevitabilmente, attende ...Skriniar - Juventus, Beppe Marotta pretende una risposta entro metà gennaio. Bianconeri spettatori interessati: ecco perché. Milan Skriniar continua a tenere l'con il fiato sospeso. ... Inter, intreccio Chelsea per Dumfries MILANO - L’intreccio con il Chelsea potrebbe essere lungo sei mesi: oggi apre il mercato invernale e il livello del pressing da Londra per Dumfries può alzarsi in modo concreto. L’Inter, inevitabilmen ...Le due grandi rivali, che avevano puntato gli stessi obiettivi, potrebbero uscire con soddisfazione dal confronto di mercato ...