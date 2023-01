Inter | fuori Brozovic | niente Napoli per il croato

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Allarmeper l’. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi perdono ilproprio a ridosso dell’importantissima sfida di Serie A contro ilcapolista. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro per il centrocampista, che resterà ai box almeno fino alla gara di Supercoppa Italia contro il Milan del prossimo 18 gennaio. Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza nel big match del 4 gennaio contro ildi Spalletti èdiscussione. Ottima notizia per gli azzurri, considerato che il centrocampista è un punto fermo nello scacchiere tattico di Inzaghi e che i nerazzurri non sono ancora riusciti un vero e proprio sostituto all’altezza. Segui ZON.IT su Google News.

Sky Sport

In sua assenza, il tecnico dell'dovrebbe riproporre l'assetto con Calhanoglu in regia e Mkhitaryan mezzala sinistra. Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 2 gennaio - 16:22Il croato è di nuovo alle prese con un infortunio che lo terràper 10/15 giorni. Salterà ... Ad annunciare le condizioni del croato è stata l'in un comunicato: 'Marcelo Brozovic - si ... Inter, infortunio muscolare per Brozovic: fuori 10/15 giorni, salta Napoli e Monza La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Ai sudditi non sono sfuggiti alcuni dettagli dell'ultima foto di famiglia. La regina, intanto, decide di affrontare l'argomento in pubblico... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una sca ...