Inter | con il Napoli ancora DigitalBits sulla maglia

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nessun cambiamento per ladell’in vista della ripresa del campionato e della sfidana contro il: lo sponsorsaràal suo posto e non verrà oscurato. Come riporta Tuttosport, la società nerazzurra, nonostante l’inadempienza della società di criptovalute, non ha intenzione di fare giocare i propria calciatori con unaL'articolo proviene da Calcio e Finanza.