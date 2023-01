Inter | che guaio | Brozovic out due settimane | niente Napoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Pessime notizie per l'in vista del big match contro ildi mercoledì. Simone Inzaghi non potrà contare su Marcelo, che si deve fermare per circa duea causa di una ...

fcinter1908

Pessime notizie per l'in vista del big match contro il Napoli di mercoledì. Simone Inzaghi non potrà contare su Marcelo Brozovic,si deve fermare per circa due settimane a causa di una distrazione al soleo ...Il croato è di nuovo alle prese con un infortuniolo terrà fuori per 10/15 giorni. Salterà ... Ad annunciare le condizioni del croato è stata l'in un comunicato: 'Marcelo Brozovic - si ... ESCLUSIVA Mandorlini: “Inter, la chiave per battere il Napoli. Inzaghi sa bene che…” Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri dovrà infatti rinunciare a Marcelo Brozovic in vista della ripresa del campionato e della gara contro il Napoli in programma ...INTER INFORTUNIO BROZOVIC A due giorni dalla gara di San Siro contro il Napoli, l’Inter dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic: la società nerazzurra rende noti gli esiti degli esami che hanno evidenzi ...