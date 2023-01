Corriere dello Sport

MILANO - Niente sfida con il Napoli per Marcelo Brozovic . Il centrocampista dell'si è sottoposto quest'oggi a esami clinico - strumentali dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra: gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo ...Ma Victor Osimhen attende la sfida di San Siro con l'non solo per mettersi definitivamente alle spalle ilricordo di quell'infortunio, ma anche per sfatare un doppio tabù. Infatti ... Inter, brutto colpo: Brozovic salta il Napoli Brutta notizia per l'Inter. La squadra rivale diretta del Milan ha ufficializzato un infortunio muscolare delle ultime ore ...MILANO - Niente sfida con il Napoli per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell' Inter si è sottoposto quest'oggi a esami clinico-strumentali dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra: gli ...