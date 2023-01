Inizia il mercato di riparazione | le esigenze e i desideri dell’Atalanta per gennaio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Bergamo. Si apre ufficialmente il 2la finestra di calcioinvernale: fino al 31i club di Serie A andranno a caccia di affari per poter aggiustare la rosa, in quella che quest’anno è veramente una ripartenza, visto che si viene da 50 giorni di pausa Mondiale. Anche l’Atalanta non fa eccezione. In casa nerazzurra si pianificano i colpi in entrata ma anche, anzi, soprattutto le uscite: sono le cessioni la priorità per poter ragionare poi su eventuali acquisti. Lo ha fatto capire chiaramente Gian Piero Gasperini nella vulcanica conferenza stampa che ha seguito il match perso contro l’Inter il 13 novembre. Il reparto che può essere soggetto ai maggiori cambiamenti è con ogni probabilità quello offensivo. A partire dalle cessioni Jéremie Boga e Ruslan Malinovskyi, tra l’altro gli unici a non essere utilizzati nel test ...