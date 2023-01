Infermiera cade dal quarto piano mentre appende le decorazioni di Natale | la tragedia di Dina | morta a 22 anni

(Di lunedì 2 gennaio 2023)tragicamente dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento alpiando.Khalil, studentessa di infermieristica di 22, ha perso la vita ad Amman, in Giordania , dove viveva ...

Morta tragicamente dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento al quarto piando. Dina Khalil, studentessa di infermieristica di 22 anni, ha perso la vita ad Amman, in Giordania, dove viveva ...