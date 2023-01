Incredibile furto a Napoli | rubano un’ambulanza e la usano per sfondare la vetrina di una pizzeria

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Unche ha dell’. Dei malviventi hanno dapprima rubato; poi l’hanno utilizzata perladi una. Per poi ripulire completamente l’esercizio commerciale dalla merce e dai soldi in cassa. Rubati, tra le altre cose, un’affettatrice e una macchina per il caffè. È accaduto nella zona dei Colli Aminei, L'articolo proviene da Inews24.it.

