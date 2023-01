Incoraggiante disponibilità di iPhone 14 Pro ad inizio 2023

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Arrivano finalmente segnali incoraggianti sul fronte delladi14 Pro ad, visto che la situazione dovrebbe migliorare su scala globale nel corso delle prossime settimane. Dopo la pessima chiusura dell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, ora abbiamo almeno due fattori che dobbiamo prendere in considerazione per il pubblico. Soprattutto in relazione a coloro che ambiscono ad acquistare il modello nel trimestre in corso. In Italia e nel resto del mondo. Finalmente segnali positivi sulladi14 Pro ad: la situazione aggiornata Per farvela breve, abbiamo finalmente segnali positivi da prendere in considerazione per quanto ...