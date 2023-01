Incidenti - Per la Cassazione viaggiare oltre i limiti è sempre una responsabilità

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La velocità eccessiva determinaunain caso d'incidente stradale: lo ha stabilito la Corte di, deliberando in merito a un caso in cui un passeggero era deceduto in un incidente in cui entrambe le vetture coinvolte viaggiavanoil limite consentito. La velocità èun elemento di colpa. I familiari della vittima avevano chiesto un risarcimento a entrambi i conducenti dele auto, ottenendo dal tribunale di Catania in primo grado che il danno fosse ripartito tra i due; la Corte di appello della città siciliana aveva riformato la sentenza dopo la ricostruzione del sinistro, escludendo il concorso di colpa dell'automobilista ritenuto non responsabile dell'incidente. Ora, invece, laha stabilito che la velocità eccessiva costituisce ...

