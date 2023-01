Incidente sulla tangenziale | il medico Garrotto travolto e ucciso da un camion della frutta | aveva 66 anni

ilmessaggero.it

Morto sul colpo, travolto da un camion della frutta mentre viaggiava sua Harley - Davidson . Alfio Garrotto , noto medico chirurgo e divulgatore di 66 anni, è rimasto ucciso in un incidente stradale, avvenuto lunedì 2 gennaio a Gravina di Catania. L'uomo era alla guida di un'Harley-Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion ...