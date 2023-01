Incidente con il parapendio nel Messinese | 1 morto e 1 ferito

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CASTELMOLA (MESSINA) (ITALPRESS) –mortale a Castelmola, nel, nei pressi di Taormina, dove nel pomeriggio nel corso di un volo con ilha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita una donna che era insieme a lui. E’ avvenuto in contrada Moli. La vittima è un 50enne di Catania che faceva da istruttore. Sul posto sono giunti i primi soccorsi, con il personale del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina. Si sta cercando di accertare la dinamica dell’. La persona ferita è stata trasportata in ospedale con elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

