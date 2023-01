Incidente con il parapendio nel Messinese | 1 morto e 1 ferito

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CASTELMOLA (MESSINA) (ITALPRESS) –mortale a Castelmola, nel, nei pressi di Taormina, dove nel pomeriggio nel corso di un volo con ilha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita una donna che era insieme a lui. E' avvenuto in contrada Moli. La vittima è un 50enne di Catania che faceva da istruttore. Sul posto sono giunti i primi soccorsi, con il personale del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina. Si sta cercando di accertare la dinamica dell'. La persona ferita è stata trasportata in ospedale con elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. (ITALPRESS).

Corriere della Sera

mortale a Castelmola, nel Messinese, vicino a Taormina, dove nel pomeriggio nel corso di un voloil parapendio ha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita una donna che era insieme a ...Si sta cercando di accertare la dinamica dell'. La persona ferita è stata trasportata in ospedaleelisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. La vittima, M. A., aveva 54 anni ed era ... Jeremy Renner, la star di «Avengers» in condizioni «critiche ma stabili» dopo un incidente con lo spazzaneve . Incidente mortale a Castelmola, nel Messinese, vicino a Taormina, dove nel pomeriggio nel corso di un volo con il parapendio ha perso la vita un uomo ed è rimasta ferita una… Leggi ...La tragedia nel Messinese. La vittima dell’incidente è un istruttore di volo cinquantaquattrenne. Ferita l’allieva e amica dell’uomo che era con lui in parapendio. La donna trasportata in ospedale dal ...