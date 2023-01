(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono migliaia le persone recatesi oggi alla Basilica di San Pietro, per rendere omaggio alla salma diXVI. Con il papa emerito non se ne va soltanto un grande teologo. Ma soprattutto un uomo troppo spesso frainteso, più o meno strumentalmente. Da chi lo considerava un reazionario a chi gli attribuiva debolezza nel governo della Chiesa. Prospettive semplicistiche, superficiali e, in definitiva, erronee. Che Joseph Ratzinger non fosse un reazionario o un conservatore è testimoniato innanzitutto da quella che è forse la sua opera più celebre, Introduzione al Cristianesimo. Proprio qui definì la fede una “svolta dell’essere” che deve essere “rinnovata ogni giorno”. Qualcosa che non può quindi essere assimilato alla mera tradizione, ma che chiama in causa quel “cambiamento di mentalità”, che implica “una rottura e un salto avventuroso”. La tradizione, in altre ...

Panorama

... dovevamo partire stamattina ma abbiamo deciso di restare perBenedetto XVI ', racconta a LaPresse una turista inglese. 'Sono stata due ore in, ma non me lo sarei perso per nessun ...Dalle prime ore di oggi, centunaia di fedeli hanno fatto laai varchi di ingresso in piazza San Pietro per poteril corpo di Joseph Ratzinger rivestito con le insegne pontificie, ... In fila a salutare Benedetto XVI Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il corpo del Papa Emerito è stato posto nella Basilica di San Pietro a disposizione dei fedeli, numerosi, per l'ultimo saluto ...