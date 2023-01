Imbrattata la facciata del Senato | arrestati 3 anarchici

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Hanno imbrattato ladi Palazzo Madama a Roma stamattina, 2 gennaio 2023. Gli uomini della Digos, insieme ai Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno fermato i cinque attivisti di Ultima Generazione. Il quintetto è stato portato in questura dove gli investigatori hanno vagliato la posizione di ciascuno prima di decidere come procedere. Cinque i fermati da Polizia e Carabinieri Al termine degli accertamenti svolti la Polizia ha deciso di procedere con l’arresto nei confronti di 3, mentre per gli altri due è scattata la denuncia. Glisono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto che verrà celebrata probabilmente già nella giornata di domani. Accertamenti lampo da parte degli investigatori che hanno potuto contare anche sui video fatti ...

Adnkronos

Tre attivisti arrestati e due denunciati per il blitz di questa mattina al Senato dove è stato con della vernice. Per loro l'accusa è di danneggiamento aggravato. Per gli arrestati dovrà essere svolta l' udienza per direttissima davanti al giudice del tribunale di Roma. Blitz ambientalisti a Roma, imbrattata la facciata del Senato: fermati Si è subito mossa la macchina giudiziaria dopo il blitz ambientalista al Senato. Come riferisce l'Agi sono stati infatti arrestati da A Roma blitz di un gruppo di cinque ambientalisti di "Ultima Generazione" ha lanciato vernice sulla facciata del Senato. Imbrattate anche alcune finestre oltre che un portone di palazzo Madama.