iliad | ho e Very | tariffe da 120 a 220 GB da 7 | 99€

(Di lunedì 2 gennaio 2023), ho eMobile propongonotutto incluso con tanti gigabyte per navigare senza problemi grazie a ben 120 GB, 200 GB o 220 GB. Nel caso diMobile si tratta diche puoi attivare per un periodo limitato di tempo e che seguone le promozioni iniziate nel 2022 e che termineranno in pochi giorni. Ledi ho mobile invece sono disponibili senza limiti temporali. Con ho Mobile fino a 200 GB Con ho Mobile è Natale tutti i giorni per chi passa all’operatore virtuale di Vodafone grazie ai regali che riceve chiunque attivi una nuova SIM. Se arrivi da un operatore virtuale oppurepuoi accedere alle migliori e più economichedel mercato se effettui la portabilità del numero e per chi desidera ...

Facile.it

In prima fila ecco i tre gestori low cost che fanno capo a Tim, Vodafone e Windtre, ossia Kena, ho Mobile eMobile. Chi arriva da, Fastweb e Coop Voce il prezzo per 100 giga di traffico e ...... né per la nuova SIM offerta riservata ai clienti che effettuano la portabilità da, PosteMobile e altri MVNO chiamate illimitate 500 SMS 130 Giga 100 Giga per i primi 30 giorni inclusi... Offerte telefonia mobile a meno di 7€ a Dicembre 2022 100 euro di ricariche omaggio e 100 GB di traffico dati gratuiti per un mese: ecco l'offerta natalizia di Very Mobile. Vediamo i dettali.Vediamo le offerte proposte da Kena a fine 2022, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese e offerta speciale da 6,99 euro al mese ancora disponibile.