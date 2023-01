Il terrorismo islamico ha colpito a New York | a Capodanno

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A Newla sera ditre agenti di polizia sono stati colpiti da un uomo che brandiva un machete vicino a Times Square. L'attacco è avvenuto poco dopo le 22.00 di sabato sulla West 52nd Street e 8th Avenue. L'attacco è avvenuto appena fuori dalla zona di massima sicurezza dove migliaia di persone sono state sottoposte a screening per le armi mentre si preparavano a salutare il 2023. Il sospetto si è avvicinato ad un agente e ha cercato di colpirlo in testa con il machete, ha detto il commissario di polizia Keechant Sewell. Ha poidue agenti alla testa con la lama prima di esserealla spalla ed essere arrestato dalla polizia. Gli agenti sono ricoverati in ospedale e sono attualmente in condizioni stabili con ferite alla testa e all’addome. A colpire è stato Trevor Bickford, 19 anni, di Wells ...

Panorama

