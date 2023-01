Il superpotere delle parole e il linguaggio inclusivo

La Stampa

Il suo unicoè quello di avere una passione bruciante per il rispettoregole e la lotta alla piccola criminalità del sobborgo australiano in cui vive. Che può sembrare un posto ...Ma ecco il calendarioprincipali serie tv in arrivo questo mese: Star Wars: The Bad Batch - ... invece, non è: tutti infatti hanno sviluppato un, mentre lei - single e frustrata - è ... Stan Lee, l’uomo delle Meraviglie Dopo aver visto le prime novità del 2023 in ambito streaming condivise da Netflix, è giunto il momento di dare uno sguardo alle produzioni in arrivo su Disney+. Al solito, non c'è moltissimo rispetto ...Non ha superpoteri e i suoi autori non prendono bene il soprannome di “Russian Marvel” affibbiato alla loro casa editrice e di produzione. Ecco ...