IL RE LEONE SU RAI1 IL REGISTA | “TEMEVO UN DISASTRO | INVECE TUTTI A BOCCA APERTA”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La Disney, sull’onda del clamoroso successo del suo film di animazione del 1994, e dell’altrettanto entusiasta accoglienza ottenuta a Broadway dal musical a esso ispirato, ha deciso nel 2016 di sviluppare il live action del “Re”, in onda lunedì 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Rai 1, con le voci di Con Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio. IL RE: LA STORIA Nella savana africana è nato Simba, figlio del re della foresta Musafa. Ma nonnel regno condividono l’entusiasmo e la gioia per la nascita del cucciolo, erede al trono. Il fratello di Mufasa ha tutta l’intenzione di sabotare l’ascesa di Simba: si tratta del perfido Scar, che provoca dunque la morte di Mufasa e tenta di uccidere lo stesso Simba. Ma il leoncino si salva: con l’aiuto della sua amica Nala, e di altri ...

Tag43

Voi cosa guarderete in TV Stasera Tutti i Film questa sera in TV: Il Re, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su: film avventura, azione, family del 2019 di Jon Favreau, con le voci ...L'appuntamento con il film Il Reè sualle 21:15 . Il re leone stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità su film Il re leone: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film del 2019 in onda stasera, 2 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1. Le info ...Il live action del “Re Leone”, in onda lunedì 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Rai 1: ecco la trama del remake del cartone animato.