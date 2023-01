Il re leone | Noah | Top Gun o La ricerca della felicità? La tv del 2 gennaio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 2su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione de “Il re”. La nuova versione live action e CGI di Jon Favreau ripropone la storia di Simba, figlio del re Mufasa esua compagna Sarabi, i leoni sovrani delle Terre del Branco. Dopo la sua nascita, Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, pianifica e prova più volte a liberarsi del nipote, non riuscendoci. Infine, tradisce Mufasa uccidendolo ed esilia Simba. Convinto di essere responsabilefine dell’amato padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re ma, con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, imparerà ad affrontare la vita e a capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in Paradiso”. Verrà proposto l’episodio dal ...

ControCopertina

... vincendo anche und'oro per The Wrestler. Stavolta si ripresenta con The Whale , la storia ...Brandon Fraser Il capolavoro della lettura massimalista White Noise viene adattato al cinema da...... il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 : film drammatico del 1984 di Sergio, con ... Jennifer Connelly, Scott Tiler, Ray Dittrich, Angelo Florio, Adrian Curran, Mike Monetti e... Programmi Tv Stasera oggi 2 gennaio 2023: Film live da non perdere