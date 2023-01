Il PSG sconfitto dal Lens | Napoli unica squadra imbattuta in Europa

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La prima sconfitta stagionale del Paris Saint Germain in Ligue 1 ha lasciato solo ilimbattuto nelle principali leghe europee. Nonostante la sconfitta del PSG, ildi Luciano Spalletti è riuscito a mantenere la propria imbattibilità in campionato e ora affronterà l’Inter il 4 gennaio con l’obiettivo di conservare questa strepitosa prestazione. Anche il Benfica, inoltre, ha subito la prima sconfitta stagionale in campionato, confermando così il record delrimane l’in: PSGin Francia Il calciosta attualmente dominando le leghe calcistiche europee come l’ancora. Anche il ...

Il PSG cade in casa del Lens per la prima volta in stagione: il racconto della sfida Il PSG perde per la prima volta dopo 24 partite in stagione contro il Lens, squadra che ormai etichettare come rive ...Il PSG è stato sorprendentemente sconfitto dal Lens: sono piovute alcune critiche a Donnarumma, non perfetto sul primo gol preso.