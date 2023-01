Il presidente del Guaranì | «Il Milan ha pagato Devis Vazquez 500mila dollari»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Emilio Daher,del, ha svelato le cifre del nuovo portiere del. Le dichiarazioni Emilio Daher,del, ha svelato a Radio ABC Cardinal le cifre del nuovo portiere del. PAROLE – «I rossoneri hannoperVázquez. Sarebbero 250milaper noi e il resto per il giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Figlio di un appuntato della Forestale, giovane studente di Giurisprudenza, eblocco liberale qualunquista, a 25 anni si fece attentatore 'per salvare il Paese dal pericolo comunista', ...Che ha avuto il proprio culmine proprio al MuMe, con un riacquistato senso di consapevolezzapatrimonio artistico zancleo. "Siamo molto orgogliosi - evidenzia Antonella Ferrara,di ... Lula ha giurato come nuovo presidente del Brasile Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si recherà domani mattina nella città di Santos (sud-est) per rendere omaggio ..."Ciccio Liberto è stata una figura originale nel mondo dell'automobilismo sportivo - il ricordo del presidente dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani - e la sua storia è parte di quella ...