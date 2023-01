Il presidente azzurro Fabrizio Corsi | “Il 2022 è stato un anno positivo ma non dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Unsolare che si chiude, una prima parte di stagione alle spalle e la ripresa del campionato ormai imminente: ilha tracciato un bilancio dela l’edizione locale de La Nazione. “Èindubbiamente unmolto, su questo non ci sono dubbi – commenta il-. Non voglio tracciare una linea,chenon ci deve accontentare. Ma se guardo un po’più avanti, vedo il settore giovanile e mi accorgo che dai 2007 ai 2010un patrimonio di calciatori importante. Ci sono almeno dieci o dodici ragazzi che possono diventare i prossimi Baldanzi, Viti o ...

Udinese Blog

Biagio Ricciardidell'Istituto del Nastrofra combattenti decorati al valor militare " Federazione Provinciale di Messina. Previsti i saluti istituzionali della Dirigente ...Il Napoli prova a giocare d'anticipo. La società delDe Laurentiis ha una strategia molto precisa sul mercato. Sin dallo scorso anno il numero unoha deciso di spingere sul fronte "giovani", lasciando andare tanti giocatori che ... Corsi: "Buon 2022, ma non dobbiamo accontentarci" | Udinese Blog (Adnkronos) - "La Figc completa il proprio processo di rebranding presentando oggi il nuovo scudetto e l identità sonora delle Nazionali italiane di calcio: il logo si fonde in un unica visione ...Colore bianco quarzo con griglie e dettagli in fibra di carbonio neri, abitacolo completamente azzurro, tinta utilizzata anche per la scritta sull'ala posteriore, l'ultima delle dieci Bugatti Centodie ...