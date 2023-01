Il presepe di papa Orsini | alla ricerca di un tesoro perduto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo tre anni di pandemia, il 4 gennaio ritorna la Conferenza dell’Epifania, organizzata dFagianella in collaborazione con l’Archeoclub di Benevento. Un incontro per parlare di cultura, di religione ma anche di musica, folklore e tradizioni popolari. Nel 1223 nasceva a Greccio ildi San Francesco. Sono esattamente 800 anni e il 2023, sotto il segno del, aprirà un ciclo di quattro anni celebrativi dedicati al santo di Assisi. Nell’incontro programmato per mercoledì 4 gennaio, alle ore 18:00, presso la Club House della Fagianella, si parlerà delchefece allestire nel Duomo di Benevento, agli inizi del XVIII secolo. Si trattava di un allestimento imponente, poi disperso, con centinaia di pastori, figuranti e ...