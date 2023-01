Repubblica Roma

Ovviamente la piazza era blindata, c'erano 150 uomini solo della Gendarmeria vaticana, cecchini sui tetti e tutto quel che serviva per non avere alcun intoppo suldella'. Poi la ...Accanto a limitati flussi di ingressi programmati e a unper l'Africa, serve la fermezza ... Ma poi - sottolinea ancora Gasparri - servirà un 'pacchetto', con ulteriori misure e con ... Funerali di Papa Ratzinger, attesi in 60 mila. Il piano sicurezza: mille agenti e 500 volontari Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, due settimane fa ha annunciato un decreto per individuare nuove aree idonee per la realizzazione di impianti per ...Stimate in 20mila le presenze per festeggiare l’arrivo del 2023 fra le strade del centro. Manichino raffigurante un poliziotto incendiato all’esterno di un parco. Immagini sui social ...