Il negozio chiude per ' mancanza di personale con voglia di lavorare' | l' annuncio affisso in vetrina | scoppia la polemica

Il testo dell'annuncio affisso sulle vetrine delè duro: 'Con grande rammarico ci troviamo obbligati a comunicare che sospendiamo l'attività nello spaccio di Valvasone per mancanza di ...Da Ferrero a Landini Aleotti, gli italiani in lista Il caso Ilsi trova in piazza Mercato, nel cuore del borgo medievale. È uno di quelli storici, conosciuti da tutti, riporta il Gazzettino. '... Pordenone, chiude negozio Cospalat per «mancanza di personale con voglia di lavorare». E scoppia la polemica La reazione del sindaco è durissima: "Bisognerebbe fornire tutte le informazioni del caso (stipendi garantiti, contesto lavorativo adeguato, come le temperature dei locali e capacità di gestire il per ...«Chiudiamo il negozio per mancanza di personale che abbia voglia di lavorare». Lo spaccio Cospalat di Valvasone (Pordenone), ha sospeso l'attività e ha ...