Il Napoli resta l’eccezione che conferma la regola degli infortuni | sono tutti a disposizione Libero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “Ilchela“, scrive Claudio Savelli su. Spalletti è l’unico allenatore tra i primi in Serie A ad avere l’imbarazzo della scelta su chi schierare in campo dopo la sosta per il Mondiale. “La sosta Mondiale non ha cambiato niente. Chi sperava di recuperare i lungodegenti non lo ha fatto e chi aveva certezze a dicembre le ha ancora. Unica variabile: umori e sensazioni azzerate. Sarà quindi da valutare l’approccio delle squadre alla ripartenza. Mancano due giorni: chi sembra stare meglio?”. Savelli scrive del, capolista con 41 punti. “Luciano Spalletti si lecca i baffi:a sua. Il ...