Il Milan ha un nuovo portiere Chi è e cosa accadrà a Maignan

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La preoccupazione di Stefano Pioli è evidente, ben testimoniata dalla scelta di cancellare il riposo previsto per il 31, convocando ieri tutta la squadra aello dopo la figuraccia di Eindhoven. La società, rappresentata da Maldini e Massara, ha avallato la decisione, altro segno tangibile di come i risultati ottenuti nelle amichevoli durante la sosta non solo non abbiano soddisfatto, ma abbiano anche fatto scattare un preoccupante campanello d'allarme in vista della ripresa del campionato. Quattro amichevoli e una sola vittoria (contro il Lumezzane, squadra di Serie D), nelle tre contro squadre di altro spessore altrettante sconfitte (2-1 contro l'Arsenal, 4-1 contro il Liverpool e 3-0 contro il PSV Eindhoven), due soli gol fatti e ben nove subiti, ma soprattutto l'impressione di una squadra che, pur con le attenuanti delle molteplici assenze, sembra aver perso i ...

