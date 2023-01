Il Lione riabbraccia il difensore croato Lovren

La Gazzetta dello Sport

Lovren, 33 anni, 78 presenze con la squadra croata, vicecampione del mondo nel 2018 in Russia e terzo ai recenti Mondiali del Qatar, ha giocato afra il 2010 e il 2013. "Sono molto felice di ...Un centrale invece l'ha già preso ilpassato sotto bandiera americana. Mentre Tudor ha rimandato in Brasile il mediano Gerson. Il 21enne Badiashile passa dal Monaco al Chelsea per 38 milioni. ... Lione riabbraccia Lovren, il Psg "congela" Skriniar, Tudor boccia Gerson Il difensore centrale della Nazionale croata, Dejan Lovren, è un nuovo giocatore del Lione. E' stato lo stesso club della Ligue 1 a ufficializzare la notizia, con un tweet sul proprio account ufficial ...In Ligue 1 mercato aperto fino al 31 gennaio: Galtier spiega che senza cessioni a Prigi non ci saranno nuovi arrivi ...