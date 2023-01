Il libro più venduto nel 2022 è della nuova Elena Ferrante | la scrittrice misteriosa è Erin Doom

Agenzia ANSA

Decisi allora di ricavare dall'insieme dei documenti un piccolodal titolo 'Ebrei e cristiani'... nella prefazione a Ebrei e cristiani Folger scrisse: 'In verità non èin un'età giovanile, ma ...Quando fu eletto al soglio pontificio, il felino divenne così famoso da essere immortalato in undi Jeanne Maria Teresa Perego 'Joseph e Chico', dove Chico è il protagonista che racconta la ... 'Fabbricante di lacrime', libro più venduto in Italia nel 2022