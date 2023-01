Il GSSI diventa Dipartimento di eccellenza Finanziato con 7 | 3 milioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L'Aquila - Il Gran Sasso Science Institute è uno dei 180 dipartimenti diitaliani e ha ottenuto un finanziamento di circa 7,3di euro in aggiunta al finanziamento ordinario. Era la prima volta che la scuola universitaria superiore partecipava al bando del Ministero dell’Università e della ricerca. L'attività di ricerca del periodo 2015-2019 era infatti stata valutata come eccellente dall’Anvur, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, e a seguito degli ottimi risultati ilera stato invitato a presentare un progetto, ora. Stilato congiuntamente dalle aree di Computer Science e Mathematics in Natural, Social and Life Sciences, dirette rispettivamente dal professor Patrizio Pelliccione e dal professore e prorettore vicario Nicola Guglielmi, il ...