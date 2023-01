Il grande cuore di Jovanotti | il cantautore toscano dona quintali di cibo al canile di Ossaia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Non è solo Jova di 'Penso positivo', delle ballate romantiche come 'A Te' oppure del format estivo e estremamente di ...

La Gazzetta di Lucca

...nel 2023 sarà importante proprio per ritrovarefiducia nei progetti che avranno... Se avete qualcosa nel, se volete rivelare una passione del, i mesi di febbraio, marzo e ...Non è solo Jova di 'Penso positivo', delle ballate romantiche come 'A Te' oppure del format estivo e estremamente di ... Un grande cuore non basta al Gesam Gas e Luce Lucca ... "Il grande cuore dei fondani, ancora una volta, risponde con generosità all’appello lanciato dalla Pro Loco Fondi, che appena quattro giorni fa ha ...Chico è in grande forma, il morale è sempre alto e vive con la speranza nel cuore, la speranza che il Governo Italiano lo riporti a casa” ha ...