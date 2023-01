Il giorno più bello | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilpiù: trama, cast, trailer e streaming delsu Sky Cinema Ilpiùè ilin onda questa sera, 2 gennaio 2023, su Sky Cinema Uno, alle ore 21.15. La pellicola è diretta da Andrea Zalone, e vede un cast di attori molto amati come Luca e Paolo, Lodo Guenzi e Stefano De Martino. Aurelio è un uomo che ha ereditato dal padre l’azienda di wedding planner di famiglia chiamata “Ilpiù” e per tutta la sua vita ha sacrificato la sua vita con lo scopo di regalare felicità. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming ilIlpiù? Eccoche c’è da. Trama Il suo ...