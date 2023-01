Il giallo della turista accoltellata alla stazione Termini | la vacanza a Roma e la festa di Capodanno mai raggiunta

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Non sarebbe in pericolo di vita la giovaneisraelianala sera di sabato 31 dicembre all’internodida un uomo vestito di nero, forse un senza fissa dimora: la 24enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, lì le cure dei medici le hanno salvato la vita, era stata colpita a un fianco e al torace, ferita gravemente al fegato e a un polmone. È stata aggredita alle spalle mentre acquistava da una macchinetta automatica un biglietto del treno per Fiumicino, dove avrebbe poi preso un aereo per tornare a casa, a Tel Aviv, dopo un soggiorno con alcuni amici nella Capitale. La serata sarebbe dovuta proseguire con unae forse un salto al Concertone al Circo Massimo insieme a una collega ...