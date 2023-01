Il giallo degli auguri di Tiziano Ferro sul profilo social di Vasco Rossi | cosa è successo

Secolo d'Italia

L'amica è stata portata in codiceall'ospedale di Negrar. Saranno i carabinieri di Peri - ... Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quellaaltri. Non distruggetela per un ...Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua casa di Bagheria, nel Palermitano. Sono in corso indagini da parteagenti di polizia del locale commissariato di pubblica sicurezza. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso. Il giallo della turista israeliana accoltellata a Termini: nel video viene colpita tre volte da dietro Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua casa di Bagheria, nel Palermitano. Sono in corso indagini da parte degli agenti di polizia del locale commissariato di pubblica sicurezza. Sul post ...Colpita alle spalle senza che potesse difendersi. Tre coltellate nel fianco e poi la fuga. Così una turista israeliana di 24 anni, è ...