Il gesto estremo del padre della Fiordelisi | terremoto al Grande Fratello

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tra Antonellaed Edoardo Donnamaria è un continuo tira e molla. Sembra non esserci pace per la coppia all'interno del GfVip. Questa volta, comunque, la rottura appare definitiva, stando almeno alle recenti dichiarazioni dell'opinionista di Forum. Quest'ultimo, infatti, ha confidato agli altri coinquilini di non voler essere più il “cagnolino” di Antonella. Il giovane romano, in particolare, ha confessato di non apprezzare i comportamenti24enne di Salerno. Non solo: ha ammesso anche che se potesse tornare indietro non si avvicinerebbe più a una donna come lei. Queste parole hanno scosso i fane soprattutto ilconcorrente, Stefano. Lui, che è molto legato alla gieffina, ha smesso di seguire il ragazzo sui social. Una chiara ...