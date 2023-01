Il fratello di Giaele la offende sui social | “Mia sorella? Fuori luogo ed impertinente… questo spettacolo non piace a nessuno!” – VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Matthias De Donà,minore di, è intervenuto sui(ad inizio e chiusura del nostro articolo trovate il),ndo laper via delle sue dichiarazioni sul marito Bradford. Ildilasui: “e impertinente” La De Donà aveva lasciato intendere che il marito si prendesse... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

Questa sera è in arrivo una nuova puntata del GrandeVip 7 che, quasi sicuramente, vedrà l'... sino alla conoscenza solo abbozzata conDe Donà. Ogni dinamica di gioco sembra orbitare ...Non per tutti, nella casa del 'GrandeVip' è un Capodanno di serenità e di festa. Edoardo ... dovrei fingere di stare bene, non ce la faccio' dice sfogandosi conche prova a ... Giaele De Donà incontra il fratello Matthias al GFVip, lui: Anche io ci ... Nella casa del GFVIP 7 sta succedendo di tutto: i social sono esplosi dopo l’avvicinamento tra Edoardo ed Alberto: le immagini dolcissime sciolgono i fan.Matthias, il fratello di Giaele De Donà, ha criticato la sorella per alcune parole dette pochi giorni fa. Ecco i dettagli.