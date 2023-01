Il film Il Re Leone in tv | il 2 gennaio su Rai1 c’è il live action Disney con le voci italiane di Elisa e Marco Mengoni

(Di lunedì 2 gennaio 2023) C’è ilIl Rein tv. Stasera, lunedì 2, andrà in onda ilsu, adattamento del classico d’animazione del 1994. Nella savana africana è nato Simba, figlio del re Mufasa. Ma non tutti nel regno condividono l’entusiasmo e la gioia per la nascita del cucciolo, erede al trono. Il fratello di Mufasa ha tutta l’intenzione di sabotare l’ascesa di Simba: si tratta del perfido Scar, che provoca dunque la morte di Mufasa e tenta di uccidere lo stesso Simba. Ma il leoncino si salva: con l’aiuto della sua amica Nala, e di altri animali, dovrà diventare adulto, e riconquistare il suo regno. La, sull’onda del clamoroso successo del suodi animazione del 1994, e dell’altrettanto entusiasta ...

Cineblog

Poi c'è Anna Valle, che interpreta l'esemplare figura di Wanda Ferragamo nel docu -che ... Infine per il focus su Franca Valeri ci saranno la figlia Stefania Bonfadelli, le attrici Cinziae ...Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il'Il re' . È un remake in live action animato al computer dell'omonimotradizionalmente animato della Disney del 1994, diretto e prodotto da Jon Favreau, scritto da Jeff Nathanson e ... Stasera in tv: il remake live-action “Il re leone” Disney su Rai 1 Il Re Leone, stasera in tv su Rai 1 il film del 2019: ecco tutte le informazioni sulla musiche, ascolta la colonna sonora in streaming ...Le avventure di Simba e gli insegnamenti di Musafa in un classico targato Disney, nella versione del 2019 diretta da Jon Favreau e con un cast stellare ...